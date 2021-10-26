AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak - Haberler Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

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KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

Ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bingöl Solhanspor-Halkbank (Merkez Karşıyaka )

15.30 Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent Voleybol)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Voleybol SigortaShop Spor Kompleksi)

17.00 Tokat Belediyesi Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Ali Yücel)

18.00 Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)

28 Ekim Perşembe:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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