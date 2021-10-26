AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.
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KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.
Ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bingöl Solhanspor-Halkbank (Merkez Karşıyaka )
15.30 Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent Voleybol)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Cengiz Göllü)
17.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Voleybol SigortaShop Spor Kompleksi)
17.00 Tokat Belediyesi Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Ali Yücel)
18.00 Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)
28 Ekim Perşembe:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri