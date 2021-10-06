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Avrupa üçüncüsü Mahmut Terzi'den Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa üçüncüsü Mahmut Terzi'den Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

'Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mahmut Terzi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

'Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mahmut Terzi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Çetin, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Mahmut Terzi'yi makamında ağırladı.

Avrupa üçüncüsü olan genç sporcu Terzi, ülkeye döner dönmez Başkan Çetin'i ziyaret edip, yaşadığı mutluluğu paylaşarak, sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getiriyoruz"

Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Başkan Çetin, "Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcumuz Mahmut Terzi, Avrupa 3.'sü olmuştur. Ülkemize ve Pursaklarımıza kazandırmış olduğu bronz madalya için antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmayı amaçlıyor ve ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getiriyoruz. Bizler belediye olarak sporcularımızın her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Avrupa üçüncüsü Mahmut Terzi'den Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

Avrupa üçüncüsü Mahmut Terzi'den Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Avrupa üçüncüsü Mahmut Terzi'den Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret - Haberler Spor
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