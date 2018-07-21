Spor Avrupa Şampiyonası'na Gidebilmek İçin Sponsor Arıyorlar +++

Spor (ÖZEL) Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için sponsor arıyorlar

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA)

Sivas'ın Kangal ilçesinde 5 ay önce tanıştıkları Tayland dövüş sporu muaythai ile katıldıkları şampiyonalarda başarı elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 2 sporcu Ukrayna'ya gidebilmek için sponsor arıyor.

Kangal ilçesinde 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okuyan Eylül Çoktaş (11) ve Şeyma Kodaz (11), 5 ay önce muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai hocası Tahir Sığırcı (25) ile müsabakalara hazırlanan genç sporcular, Çanakkale'de düzenlenen Muaythai Minikler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek Ukrayna'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye Şampiyonası'nda ilk ikiye giren sporcuların masrafları Muaythai Federasyonu tarafından karşılanırken, üçüncülerin masraflarını sporcular kendi karşılamalarından dolayı Çoktaş ve Kodaz sponsor arayışına girdi. 2 sporcu 24 Temmuz'a kadar 2 bin 250 lirayı federasyonun hesabına yatırmaları takdirde hayal ettikleri Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek. 8 yıldır profesyonel olarak muaythai sporuyla uğraşan ve 2 genç sporcunun hocalığını da yapan Tahir Sığırcı, Ukrayna'ya gitmek için sponsor aradıklarını söyledi.

Sığırcı, Kangal Muaythai Takımı'nı çalıştırıyorum. Önceki haftalarda takım halinde Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 2 tane Türkiye 3'üncüsü çıkarttık. Bu sporcularımız milli takıma girmeye hak kazandı. Bu milli takıma girmek içinde belirli bir bütçe gerekiyor. Her bir sporcumuz için belirli bir bütçe var. Bu bütçeyi de sponsor aracılığıyla bulmamız gerekiyor. Bunun için Sivas'ın büyüklerinden gereken bütçeyi karşılamalarını talep ediyoruz. Bu 2 sporcumuzun milli takıma gidebilmesi için her bir sporcumuz için 2 bin 250 TL gerekiyor. 2 sporcu 1 de ben 3 kişiyiz ve 6 bin 750 lira yapıyor. Bu ücreti 24 Temmuz'dan önce yatırmamız gerekiyor. Yoksa 24 Temmuz'dan önce yatırmazsak sporcularımız, milli takıma, Avrupa Kupası'na, Ukrayna'ya gidemeyecek. Sponsorluk ile ilgili birkaç devlet büyüklerimizin yanına gidip gerekli bilgileri verdik. Ancak gereken desteği alamadık. Daha doğrusu görüşmek istedik görüşemedik diye konuştu.

BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

5 aydır bu sporu yapan Eylül Çoktaş ise, Geçen hafta Çanakkale'de yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Şeyma arkadaşımla birlikte ilk 3'e girdik ve milli takıma girmeye hak kazandık. Önümüzdeki günlerde yurt dışında düzenlenecek olan şampiyonaya gitmek için belirli bir bütçeye ihtiyacımız var. Bunun içinde sponsor arayışları içerisindeyiz. Bizi bu günlere getiren antrenörümüze teşekkür ediyorum dedi.

Şeyma Kodaz yoğun çalışmaları neticesinde Çanakkale'de başarı yakaladığını ifade ederek, Azim ve çaba içerisinde Çanakkale'de yoğun katılımla yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmeyi başardım. İlk 3'e girdiğimden dolayı da milli takıma girmeye hak kazandım. Bu derecemden dolayı önümüzdeki günlerde yapılacak olan şampiyonaya gitmeye de hak kazandım. Ancak bunun için belli bir bütçe gerekiyor. Çünkü bu şampiyona yurt dışında yapılacak. Bunun içinde büyüklerimizden destek bekliyoruz ifadelerini kullandı.