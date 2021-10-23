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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası sona erdi

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nı erkeklerde Bosna Hersek, kadınlarda Rusya şampiyon tamamladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nı erkeklerde Bosna Hersek, kadınlarda Rusya şampiyon tamamladı.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın yedinci gününde final heyecanı yaşandı. Final maçlarında Görüntü Değerlendirme Sistemi ilk kez uygulanıldı.

Kadınlar finalinde İtalya ile karşılaşan Rusya, rakibini 3-0 yendi. Kadınlar üçüncülük maçında ise Almanya, Slovenya'yı 3-0 mağlup etti.

Erkekler finalinde ise Rusya ile karşı karşıya gelen Bosna Hersek, 3-0'lık skorla şampiyonluğu kazanan taraf oldu. Erkekler üçüncülük mücadelesinde ise Almanya, Ukrayna'yı 3-2 yendi.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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