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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Antalya'da yarın başlayacak Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yarın başlayacak Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende, federasyonun ödüllü tekerlekli sandalye dans mili takımı sporcuları ve halk dansları ekipleri gösteriler sundu.

17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 milli takımın katılacağı turnuvada mücadeleler, yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı organizasyonda Türkiye'yi hem erkek hem de ilk defa kadın milli takımı temsil edecek. A Grubu'nda yer alan Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı ilk maçında Polonya'yla, Erkek Milli Takımı ise Fransa'yla yarın karşılaşacak.

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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