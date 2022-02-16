Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya

İSTANBUL (DHA) - ANTALYA'da muaythai branşında yarışan 5 sporcu İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 35 ülkeden 900 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sporcular altın madalya hedefliyor.

Antalya'da milli takım antrenörü Yasin Urlu eğitmenliğinde muaythai branşında yarışan 2021 Dünya Şampiyonu Ayşin Özkılıç (19), 2019 Dünya Şampiyonu Dilara Karabağ (19), 2019 Avrupa Kupası Şampiyonu Özge Nur Çalış (19), 2021 Türkiye Şampiyonu Sude Nur Su (17) ve 2021 Türkiye 2'ncisi Barış Abdullah (11), İstanbul'da başlayan ve 21 Şubat'a kadar devam edecek Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 35 ülkeden gelen 900 sporcuyla yarışacak Antalyalı sporcular, kendi branş, yaş ve kilo kategorilerinde altın madalyaların sahibi olmak istiyor.

2021 yılında Tayland'da Dünya Şampiyonu olan Ayşin Özkılıç ise, "Dünya Şampiyonası'ndan yeni geldim. Arkadaşlarımla beraber Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yer almak gurur verici. Hep beraber altın madalya kazanıp, İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz" diye konuştu.