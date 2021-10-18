Avrupa Gençler Boks Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda Tolga Kaya, üst tura yükseldi.
Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda Tolga Kaya, üst tura yükseldi.
Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkeklerde beş milli sporcu ringe çıktı.
Milli sporculardan sadece Tolga Kaya, rakibini yenmeyi başardı. 54 kiloda Tolga, Alman boksör Denis Bril'i eleyerek adını üst tura yazdırdı.
Diğer milli boksörlerden 57 kiloda Gökay Yılmaz Gürcistan'dan Aram Khrikyan'a, 63,5 kiloda Mehmet Yıldırım Ballıoğlu Hırvat Deni Alagic'e, 67 kiloda Kaan Bilge Kanlı Ukraynalı Bozorboi Matyakubov'a, 71 kiloda Cem Kaya ise Rus Dani Prokudin'e yenilerek elendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri