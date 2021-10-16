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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Boks Şampiyonası

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda erkeklerde Bilge Kağan Kanlı ile Bedirhan Kalkan, üst tura yükseldi.

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda erkeklerde Bilge Kağan Kanlı ile Bedirhan Kalkan, üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5 Türk boksör ringe çıktı.

67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, Çek rakibi Kelvin Soquessa'yı yenerek adını üst tura yazdırdı.

Bedirhan Kalkan da Polonyalı Kusz Sebastian'ı mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Şampiyonada 75 kiloda Tunahan Tüysüz, 86 kiloda Atalay Şenova ve 92 kiloda Göktürk Ersungur, rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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