SPOR Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladı
Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladıİSTANBUL, (DHA) - Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin A takımı teknik ekibinde göreve başladı.
25.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:50
Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladı
İSTANBUL, (DHA) - Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin A takımı teknik ekibinde göreve başladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA