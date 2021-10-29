Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları sona erdi.

Esentepe Koşu Parkuru'nda düzenlenen müsabakalarda 210 sporcu mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sportif faaliyetlerle dolu dolu coşkulu bir şekilde geçiriyoruz. Bu güzel günde sporcularımızla bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Turnuvalarımızda dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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