Atletizm: Chicago Maratonu
43. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Seifu Tura, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich kazandı.
43. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Seifu Tura, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich kazandı.
Tokyo, Berlin, Londra, Boston ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Chicago kentinde koşuldu.
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 6 dakika 12 saniyelik derecesiyle Seifu Tura aldı. 24 yaşındaki atlet kariyerinin en önemli başarısına ulaştı. Ev sahibi ülkeden Galen Rupp, 2: 06: 35'lik zamanıyla 2'nciliği, Kenyalı Eric Kiptanui ise 2: 06: 51 ile 3'üncülüğü elde etti.
Kadınlarda 2: 22: 31'lik süresiyle finişe ilk gelen Kenyalı Ruth Chepngetich şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki sporcu, bu yıl İstanbul Yarı Maratonu'nu da ilk sırada bitirmişti. ABD'li sporculardan Emma Bates, 2: 24: 20 ile 2'nci, ???????Sara Hall da 2: 27: 19 ile 3'üncü oldu.