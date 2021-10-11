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Atletizm: Boston Maratonu

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Atletizm: Boston Maratonu

125. Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Benson Kipruto, kadınlarda ise vatandaşı Diana Kipyogei kazandı.

125. Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Benson Kipruto, kadınlarda ise vatandaşı Diana Kipyogei kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 9 dakika 51 saniyelik derecesiyle Benson Kipruto aldı. 2016 şampiyonu Etiyopyalı Lemi Berhanu, 2.10.37'lik zamanıyla vatandaşı Jemal Yimer'in bir saniye önünde 2'nciliği elde etti.

Kadınlarda ise podyumun tamamı Kenyalı sporculardan oluştu. Diana Kipyogei 2.24.45'lik süresiyle birinci, 2017 şampiyonu Edna Kiplagat 2.25.09 ile 2'nci, Mary Ngugi de 2.25.20 ile 3'üncü oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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