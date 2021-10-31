Atılay Canel: "Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atılay Canel: "Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor"

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Spor

- Atılay Canel: "Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor" Kayserispor müsabakasının hakemlerini eleştiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maçı başından sonuna kadar istediği gibi şekillendirdiler.

- Atılay Canel: "Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor"

KAYSERİ - Kayserispor müsabakasının hakemlerini eleştiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maçı başından sonuna kadar istediği gibi şekillendirdiler. Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor" dedi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında; 'Bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın' dedi ama maçı başından sonuna kadar istediği gibi şekillendirdiler. Niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.

Atılay Canel: Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor

Atılay Canel: Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor

Atılay Canel: Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Spor Haberleri
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya davet edildi

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya davet edildi

 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin

 Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title