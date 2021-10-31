- Atılay Canel: "Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor"

KAYSERİ - Kayserispor müsabakasının hakemlerini eleştiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maçı başından sonuna kadar istediği gibi şekillendirdiler. Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor" dedi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında; 'Bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın' dedi ama maçı başından sonuna kadar istediği gibi şekillendirdiler. Niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.