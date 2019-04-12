Spor Atiker Konyaspor, taraftarı önünde Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga YANIK KONYA,(DHA) -

Atiker Konyaspor, taraftarının da izlediği antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maç öncesi son antrenmanını taraftarı önünde gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanı binin üzerinde taraftar takip etti. Taraftarlar teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı. Bir grup taraftar Aykut Kocaman'a çiçek takdim etti.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 ve 5'e 3 ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana atletik performans antrenörü yönetiminde takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado'nun yanı sıra, hafif mide rahatsızlığı bulunan Amir Hadziahmetovic katılmadı. Yeşil beyazlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA