Spor Atiker Konyaspor'da Bursaspor Mesaisi Hd
Spor Atiker Konyaspor'da Bursaspor mesaisiKONYA,(DHA)Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Atiker Konyaspor'da Bursaspor mesaisi
KONYA,(DHA)
Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. Yeşil- beyazlı ekip teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 5 pas çalışmasıyla devam çalışma, minyatür kale maçı ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Petar Filipovic takımdan ayrı olarak çalıştı
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