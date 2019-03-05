Spor Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5'e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamlandı.

Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado antrenmanda yer almadı. Altyapı oyuncuları Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen ve Mücahit Kaya da antrenmanda yer aldı.

Kaynak: DHA