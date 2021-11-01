Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan seçilen Gürsel Çolakoğlu'nun vekilliğini İbrahim Cahit Kocaeren üstlenecek.

Başkan yardımcılığı ve sponsorluk asbaşkanı görevlerini Emir Sarar'ın yürüteceği yönetimde Melis Giraud plak atışları asbaşkanı, Kadri Akgün havalı ve ateşli silahlar asbaşkanı, Murat Boyacıoğlu avcılık asbaşkanı, Ömer Seyfi Aktülün idari işler asbaşkanı oldu.

Yönetim kurulunda yer alan diğer üyeler ise şunlar:

Suna Kepolu Ataman, Yusuf Özhan, Cahit Oktav Sabancı, Eraslan Er, Serkan Kılıç, Burak Nalbant, Kadir Bilek, Osman Kulaberoğlu.

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