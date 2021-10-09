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Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası Peru'nun başkenti Lima'da devam ediyor.

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası Peru'nun başkenti Lima'da devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca genç erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Alp Eren Erdur, 554 puan atarak müsabakayı 7. sırada tamamladı." denildi.

Şampiyona yarın sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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