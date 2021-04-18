SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. 4 grup halinde oynanan ilk gün karşılaşmalarında B grubunda Ataşehir Belediyespor ile 1207 Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.