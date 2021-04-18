SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1
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SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. 4 grup halinde oynanan ilk gün karşılaşmalarında B grubunda Ataşehir Belediyespor ile 1207 Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1
SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1
SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1
SPOR Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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