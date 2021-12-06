SPOR Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir maçının ardından

İzzet NAZLI - Samim SELÇUK/ HATAY,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kendileri adına şansız bir maç olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Emre hocanın gelişi ile birlikte hücum zenginliği olan, formda bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ona karşı önlemimizi de aldık. 2 penaltıya karşı açıkçası net pozisyonu yoktu. Maçın genelinde zaten goller dışında çok net pozisyonda vermedik. Maç ortadaydı ama penaltılar sonrası 2-0 geriye düştükten sonra tabi ki bizim için dezavantaj oluştu. Bu maçın değerlendirmesinde hiçbir oyuncumu suçlamayacağım, hepsi gayretliydi. Ama devre arasına girerken 3-0 olması açıkçası zaten maçın iyice gidişatını belli etti. Bu oyuncular bugüne kadar 26 puan topladılar, bundan sonraki süreçte de bu oyuncular nasıl 2 haftadır skor anlamında bir sıkıntı yaşıyorsa, inşallah en kısa zamanda da toparlayacağız. Bazen ders çıkaracağımız maçlar oluyor ama bugün oyunsal ve mücadele anlamında hepsi iyi niyetliydi. Biz bir olalım, birlikte olalım inşallah bunu düzelteceğiz" ifadelerini kullandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK SORUMLUSU ERDİNÇ SÖZER: ÇOK DEĞERLİ BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ OLDU

Atakaş Hatayspor takımını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Çok mücadeleci bir oyun oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyununu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel, disiplinli çalıştık. Savunmaya geçtik mecbur kalınca ve ortaları da kısıtladık. Biz o konudan ilk devre pozisyonlarımızı duran topları değerlendirdik. İki penaltı çıkıp bir de oyundan bir gol attık. O yüzden çok sevinçliyiz, duran topları değerlendirdiğimiz için. Skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Onun için kendi takımımıza saygı duyuyorum. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu" şeklinde konuştu.