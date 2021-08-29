SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
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SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanİzzet NAZLI / HATAY,(DHA) - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA) - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir rakibe karşı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuncularına, teknik ekibe ve taraftara teşekkür etti. Oyuncuların ilk dakikadan itibaren, inançlı, hırslı ve motive bir şekilde rakibe maçı ne kadar istediklerini gösterdiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

'Güzel bir galibiyet aldık. Rakibi analiz ederken savunmadan pasla çıkan bir Alanyaspor var. Onlar da bu sene sayısal anlamda çok değişikliğe gitti ve tam oyun stilini oturtamadığı için bu baskı da topları kazanıp pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Oyuncularım da ilk dakikadan rakibe baskı yaparak Alanyaspor'u hataya zorladı ve bunda çok başarılı oldu. Birbirinden güzel 5 gol attık. Attıklarımız dışında yüzde yüz gol pozisyonuna girdik, son dakikalar dışında rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyet bizim ayaklarımızı daha sağlam yere basmamızı sağlayacak. Ligin başındayız ve kendimizi geliştirmemiz gereken konular var. Lig çok zor ve zor maçlar oynanıyor. Birkaç gün dinlendikten sonra milli takıma gidecek arkadaşlarımız, aramıza geri döndükten sonra Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Oradan iyi bir futbol ile iyi bir skor alıp yolumuza devam etmek istiyoruz' dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU

Maçın ardından değerlendirme yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hiç beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını belirtti. Atan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

'Bu gün hiç beklemediğimiz, hem oyun olarak hem mücadele olarak çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu. Çok fazla söylenecek söz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularıma da söyledim, belki bu gün biz kötü mücadele etmiş olabiliriz, kötü oynamış olabiliriz ama bütün sorumluluk benim. Bir değişim yaşıyoruz ama artık bu lafı ağzımızdan düşüreceğiz, konuşmayacağız. En yakın sürede bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Doğru oyuncularla, doğru oyun formatını bulup tekrardan iyi bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Ayağa kalkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız diye düşünüyorum' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Haberler
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