At yarışlarında 41. Cumhuriyet Koşusu ve 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - At yarışlarında 83. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu yarın başkentte yapılacak.

Yarış sezonunun son büyük karşılaşmaları, yarın 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Hem İngiliz hem de Arap atları için sezon finali niteliği taşıyan grup 1 koşuları, Cumhuriyetin 98. yılı kutlamaları haftasında düzenlenecek.

Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu'nun yarın 41. koşusu, 3+ yaşlı safkan Arap atlarının katılımıyla saat 16.30'da başlayacak. Çim pistteki 1600 metre mesafeli yarışta 14 at ter dökecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 680 bin TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu 83. kez düzenlenecek

Türk yarışçılığının en uzun soluklu geleneklerinden Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 1939'dan beri kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu, yarın saat 16.00'da 2400 metre çim pistte koşulacak. 3+ yaşlı İngiliz atlarının katılacağı yarışın birincilik ikramiyesi de 1 milyon 32 bin TL olarak açıklandı.

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