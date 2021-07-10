Spor aşkı engelli çifti yaşama bağlıyor

Osmaniye'de her ikisi de yürüme engelli olan Hatice ve Halit Yaşar Atay çifti, yıllar önce tanışmalarına ve evlenmelerine vesile olan basketbol ve badminton sporunu, evlendikten sonra da birbirlerine verdikleri destekle profesyonel olarak yürütüyorlar.

Osmaniye'de her ikisi de yürüme engelli olan Hatice ve Halit Yaşar Atay çifti, yıllar önce tanışmalarına ve evlenmelerine vesile olan basketbol ve badminton sporunu, evlendikten sonra da birbirlerine verdikleri destekle profesyonel olarak yürütüyorlar.

Doğuştan yürüme engelli olan Hatice ile 2011 senesinde geçirdiği trafik kazası sonrası her iki bacağını da kaybeden Halit Yaşar Atay, tekerlekli basketbol sporuna gönül verdi.

Her ikisi de basketbol oynayan Hatice ve Halit Yaşar Atay, 2016'da basketbol antrenmanında tanışarak arkadaş oldu.

Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Altay çiftinin 3 yıl önce bir de kız çocukları dünyaya geldi.

Kamu kurumunda memur olarak çalışan Altay çifti, evlendikten sonra da tanışmalarına vesile olan basketbol ve badminton sporunu, Düziçi Engelliler Spor Kulübünde profesyonel olarak sürdürüyor.

Haftada 2-3 kez spor salonuna gelen çift, antrenmanları beraber yapıyor, müsabakalarda iyi oynayabilmek için beraber ter döküyor.

Hatice Atay, AA muhabirine 5 yılı aşkın süredir badminton ve tekerlekli sandalye basketboluyla uğraştığını ve basketbolda 4 kez Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı'nda oynama başarısı elde ettiğini söyledi.

Badmintonda da önemli dereceleri olduğunu dile getiren Atay, "Badmintonda Türkiye 2. ve 3'üncülüklerim var. Ayrıca karışık çiftlerde de 2. ve 3. olduğum oldu. Bundan sonraki hedefim Türkiye şampiyonu olmak ve milli takım forması giyebilmek." dedi.

Kocasıyla aynı sporlara gönül vermenin tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Atay, "Badminton ve basketbol tek başına oynanabilen oyunlar değil. Eşimle beraber salona gelip karşılıklı kendimizi ne kadar ilerletebileceğimizi, ne kadar çalışırsak neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz, birbirimizi motive ediyoruz. Benim sevdiğim şeyleri onun da sevmesi ve sevdiğimiz şeyleri beraber ortak yapabilmemiz çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Eşiyle basketbol sayesinde tanıştığını ve bunun kendisini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Hatice Atay, "Spora olan aşkımız sayesinde birbirimizi bulduk ve evlendik. 3,5 yaşında bir de kızımız var. Ona da sporu sevdirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası bacaklarını kaybettiğini ve yürüme engelli olduğunu aktaran Halit Yaşar Atay da, basketbol sporuyla tanışmasına protez için gittiği hastanede karşılaştığı bir engelli sporcunun vesile olduğunu söyledi.

Basketbolla tanıştıktan sonra tüm hayatının değiştiğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Eşimle de basketbol oynarken antrenmanda tanıştık. O da tekerlekli sandalye basketboluyla ilgileniyordu. 2016'da tanıştık ve 2017'de evlenmeye karar verdik ve evlendik. Evlendikten sonra badminton sporuyla da ilgilenmeye başladık. 4 yıldır bu sporla da ilgileniyoruz. Antrenmanlara beraber geliyoruz, beraber çalışıyoruz. Birbirimizin maçlarına da beraber gidiyoruz. Eşinizle aynı şeye gönül vermek gerçekten çok güzel. 3,5 yaşında bir kızımız var. Onun da sporla ilgilenmesi için uğraşıyoruz. Çünkü küçük yaşlarda sporla ilgilenmek, gelecekte iyi bir sporcu olabilmek için önemli bir adım. Ailecek spora gönül verdik, diyebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner