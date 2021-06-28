Spor AŞ yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet verecek
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Spor AŞ yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet verecek

Spor AŞ yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet vereceklerini söyleyerek, "Pandemi koşullarına uygun şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet vereceklerini söyleyerek, "Pandemi koşullarına uygun şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, yaz döneminde yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Temmuz ayı itibariyle açılacak yaz okullarında 30 bin çocuğa hizmet vereceklerini kaydeden Somtaş, "1 Haziran itibariyle spor salonlarının açılmasıyla zaten şehrin 18 farklı noktasında faaliyet gösteren spor salonlarımızı açtık. Sadece kapalı havuzlarımız kaldı. Önümüzdeki normalleşme takvimiyle beraber onları da açacağız. Açık havuzlarımız ve su kayağımız açık. Çocuklarımız için 2 dönem halinde yaz okulları planladık. Temmuz ayında başlayıp Eylül ayında sona erecek şekilde yaz okulu planlıyoruz. 15 bin çocuğumuzu ilk dönem, 15 bin çocuğumuzu da ikinci dönem olmak üzere 30 bin çocuğumuza hizmet vermeyi planlıyoruz. Yine Temmuz ayının başında başlayacak olan doğa kamplarımız var. Her hafta 200 aileyi orada misafir etmeyi planlıyoruz. Ayda en az 2 yürüyüş, 2 bisiklet turu da yapmayı planlıyoruz. Eylül ayında da Kayseri'de maraton düzenleyeceğiz. Bu buradan da bir davet niteliğinde olsun. Ulusal nitelikte olacak olan ve uluslararası katılımında kabul edileceği yarı maratonumuza 12 Eylül'de bütün sporseverlerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi koşullarına uygun şekilde hareket edeceklerini dile getiren Somtaş, "Biz mümkün mertebe devletimizin açıkladığı korona virüs kurallarına şimdiye kadar riayet ettik. Bundan sonrada aynı şekilde pandemi koşullarına uygun şekilde hareket edeceğiz. Vatandaşlarımız bize sosyal medyada 'Sporaskayseri' hesabımızdan ulaşabilirler. Yine aynı şekilde web adresimiz 'sporaskayseri' üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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