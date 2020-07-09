Spor AŞ'den 15 Temmuz anısına tenis turnuvası Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuva 64 erkek, 16 kadın tenisçinin katılımı ile başladı.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri tenis kortlarındaki turnuvada, kıyasıya mücadele eden sporcular bir üst tur için ter döktü. Turnuvanın final maçları 15 Temmuz'da oynanacak.

Verilen mücadelenin sonucunda kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından hediye çeki takdim edilecek.

Büyükkılıç, İLBANK toplantısına katıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimlerin lokomotifi olan İLBANK'ın Ankara'daki 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la da görüştü.

Kaynak: AA