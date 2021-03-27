SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı
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SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladıMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda başladı.

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SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı

Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda başladı.

Toplam 110 sporcunun katıldığı şampiyonalardan Artistik Cimnastik branşı Genç Erkekler ve Genç Kadınlar yarışlarıyla start aldı. Şampiyonada kadın cimnastikçiler; atlama masası, kız paraleli, denge ve yer, erkekler ise yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletlerinde performans sergiliyor. Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ise Genç Kadınlar 1. Grup ve Genç Kadınlar 2. Grup yarışlarıyla başladı. Şampiyonalar, Genç Kadınlar ve Büyük Kadınlar ile Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde yapılacak yarışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

SUAT ÇELEN DÜNYA CİMNASTİK FEDERASYONU'NDAN TEBRİK ALDIK

Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım kadrosu için seçme niteliği taşıyacak olan şampiyona ile ilgili bilgiler veren 'Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Pandemi koşullarında bir Türkiye şampiyonası organize ediyoruz. Malum olduğu üzere biz bir Avrupa şampiyonası düzenledik. Pandemi koşullarında kıtanın cimnastik konusunda en büyük organizasyonuydu. Bu noktada da Dünya Cimnastik Federasyonu'ndan tebrik aldık. Sağ salim oyuncuları da ülkelerine böylesine bir Covid ortamında gönderdik ve ülkemizde misafir etmiş olduk. Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bir karar aldık. Biz sadece 'Büyükler' ve 'Gençler' kategorisinde şampiyonalarımızı devam ettiriyoruz. Onun altındaki yaş kategorilerini de yapmama kararı aldık. Ancak yerelde il müsabakalarıyla devam etme kararı aldık. Zaten Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu yönde bize talimatta bulundu. Her yıl Mersin'de düzenlediğimiz tüm branşlarımızı bu yıl itibarıyla seyircisiz olması münasabetiyle ve sporcularımızın lokasyon açısından daha rahat ulaşabilmeleri için ve katılımcı sayısının çok olduğu illeri tercih ettik. Bu kapsamda Artistik Cimnastik Erkekler ve Bayanlar Bolu'da, Trampolin Bolu'da. Önümüzdeki haftalarda ritmik cimnastik İstanbul'da, ayrobik cimnastik ise Mersin'de olacak. Parkur cimnastik yarışmalarımızı da online olarak yapacağız dedi.

SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı
SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı
SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı
SPOR Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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