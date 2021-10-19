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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Japonya'da sürerken kadınlarda elemeler sona erdi.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Japonya'da sürerken kadınlarda elemeler sona erdi.

Kitakyushu kentinde düzenlenen şampiyonada, elemelerde yarışan sporculardan genel tasnifte 46,666 puan alan Bilge Tarhan ile 46,166 puan toplayan Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi.

Erkeklerde elemeler bugün başlarken milli sporcular; İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener yarın TSİ 09.10'da başlayacak seansta yarışacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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