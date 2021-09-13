SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanıVIDEO YOKMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı başladı.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı
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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, ( Dha )-
MERSİN'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor. Müsabakalarda madalya mücadelesi verecek sporcular yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performans sergiliyor. Eleme müsabakalarındaki başarılı performanslarıyla adını finale yazdıran 6 milli sporcu, 8 alet finalinde madalya kazanmak için yarışıyor.