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SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanıVIDEO YOKMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı başladı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

VIDEO YOK

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, ( Dha )-

MERSİN'in ev sahipliğinde 4'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor. Müsabakalarda madalya mücadelesi verecek sporcular yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performans sergiliyor. Eleme müsabakalarındaki başarılı performanslarıyla adını finale yazdıran 6 milli sporcu, 8 alet finalinde madalya kazanmak için yarışıyor.

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı
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Haber: SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı - Haberler
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