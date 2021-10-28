Artislik Cimnastik Cumhuriyet Kupası sona erdi

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Cimnastik Cumhuriyet Kupası Kayseri İl birinciliği sona erdi.

26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan seyir keyfi yüksek müsabakalarda minik, küçük ve yıldız kategorilerinde toplamda 4 grup 33 sporcu mücadele etti. Bugün yapılan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Talas İlçe Müdürü Mehmet Kısır katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok etkinlikte gençlerimizle buluşuyoruz. Tesislerimizi dolduran fair play ruhuyla müsabakalarda mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Ailelerimize de spora verdikleri destekler için teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ