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Arnavutluk Milli Takımı'na Türkiye'de oynayan 4 futbolcuya davet edildi

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Spor
Arnavutluk Milli Takımı'na Türkiye'de oynayan 4 futbolcuya davet edildi

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Polonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Polonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Edoardo Reja, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda 9 Ekim'de deplasmanda Macaristan, 12 Ekim'de de evinde Polonya ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Kadroya, Spor Toto Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ve orta saha oyuncusu Endri Çekiçi ile TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kalecisi Gentian Selmani ve forvet oyuncusu Odise Roshi de davet edildi.

Yapacakları iki karşılaşmadan iyi sonuç almayı hedeflediklerini ifade eden Reja, bu karşılaşmalardan alınacak sonuçların Dünya Kupası play-off'larına katılabilme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Topladığı 12 puanla ikinci sırada bulunan Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın yanı sıra İngiltere, Andorra ve San Marino ile I Grubu'nda yer alıyor.

AA / Fatjon Cuka - Spor Haberleri
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