Arkasspor'un konuğu Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Arkasspor, yarın evinde kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibini mağlup ederek iç sahada 3'te 3 yapmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ı en iyi şekilde ağırlayıp sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm İzmirli Voleybol severleri salona davet ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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