Arkasspor'un konuğu Ziraat Bankkart - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkasspor'un konuğu Ziraat Bankkart

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor'un konuğu Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Arkasspor, yarın evinde kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Arkasspor, yarın evinde kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibini mağlup ederek iç sahada 3'te 3 yapmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ı en iyi şekilde ağırlayıp sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm İzmirli Voleybol severleri salona davet ediyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti

Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title