Arkas Spor'un CEV Kupası'ndaki rakibi Slovakya'dan Rieker UJS Komarno oldu
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turunda Slovakya'dan Rieker UJS Komarno ile mücadele edecek.
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turunda Slovakya'dan Rieker UJS Komarno ile mücadele edecek.
Kupaya 32'li final turundan katılacak Türk temsilcisi, CEV Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Slovak temsilcisi Rieker UJS Komarno ile eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç 10 Kasım Çarşamba günü Slovakya'da, rövanş karşılaşması ise 17 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Bu turu geçecek ekip, 16'lı final turunda Spor Toto ile eşleşecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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