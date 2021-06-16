SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu
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SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da arkadaşları tarafından dövüldükten sonra ailesinin kendisini savunabilmesi ve dövüşü spor branşı olarak öğrenmesi amacıyla muaythai'ye yönlendirdiği Sudenur Su (17), Türkiye şampiyonu oldu, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da arkadaşları tarafından dövüldükten sonra ailesinin kendisini savunabilmesi ve dövüşü spor branşı olarak öğrenmesi amacıyla muaythai'ye yönlendirdiği Sudenur Su (17), Türkiye şampiyonu oldu, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da yaşayan Sudenur Su, 6 yıl önce oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından dövüldü. Bunun üzerine Sudenur ailesi tarafından kendisini savunabilmesi için spora yönlendirildi. Önce karate yapan Sudenur, ardından muaythai'ye başladı. Antalya Spor Salonu'nda 3 yıldır antrenör Yasin Urlu yönetiminde muaythai antrenmanları yapan Sudenur, 3 Haziran'da Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üstgençler 60 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu unvanıyla milli takıma seçilen Sudenur, aralıkta Tayland'da yapılacak Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı.

Milli formayı giymenin gururuyla her gün antrenörü Yasin Urlu ile çalışan Sudenur Su, uzun yıllar başarılı olmayı istediğini söyledi. Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sudenur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Oturduğumuz apartmanda 5-6 kız arkadaşım beni dövdü. Sonrasında kendimi savunmam için ailemin isteği üzerine spora başladım. 3 yıldır muaythai yapıyorum. İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Muaythai'ye başlayıp madalya kazandığında kimsenin kendisine inanmadığını aktaran Sudenur, "Ben başardım. Bu spor benim için yaşam felsefesi oldu, dövüşmek anlamı taşımıyor. Sakatlığım oluyor, zor bir spor ama yaşadığım gurur hepsinin acısını unutturuyor" diye konuştu.

SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu
SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu
SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu
SPOR 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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