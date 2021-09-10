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Spor araştırmaları alanında proje çağrısına çıkılıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor araştırmaları alanında proje çağrısına çıkılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, spor araştırmaları alanında proje çağrısına çıkılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, spor araştırmaları alanında proje çağrısına çıkılacak.

Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin; girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amaçları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK proje çağrısına çıkacak. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında; gençlik ve spor alanında yapılacak, öncelikleri ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda taraflarca belirlenecek, taraflarca %50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin taraflarca yürütüldüğü 1001 çağrı programı hazırlandı.Çağrı programının detayları ise TÜBİTAK'ın internet sitesinde paylaşıldı.


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Haber: Spor araştırmaları alanında proje çağrısına çıkılıyor - Haberler Spor
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