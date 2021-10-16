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Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'e 2-1 yenildi.

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'e 2-1 yenildi.

Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Antwerp, ligin 11. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu.

19. dakikada Manuel Benson'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 59. dakikada Zinho Gano ve 66. dakikada Derek Kutesa'nın golleriyle üç puana uzandı.

Bu galibiyetle Zulte Waregem puanını 12'ye çıkarırken, Antwerp 20 puanda kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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