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Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

- UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika temsilcisi Antwerp son antrenmanını yaptı.

- Uefa Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika temsilcisi Antwerp son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp ile yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antwerp son antrenmanını mücadelenin oynanacağı statta yaptı. Teknik Direktör Brian Priske gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak gerçekleşti.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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