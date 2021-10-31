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Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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