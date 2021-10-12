Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde çalıştı.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri