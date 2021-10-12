Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde çalıştı.

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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