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Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Bir grup fitness salonunda, diğer grup sahada antrenman yaptı.

İdman programı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Akdeniz ekibi, yarını izinli geçirecek, 12 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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