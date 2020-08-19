SPOR Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı
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SPOR Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı

Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladıTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

19.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:33

Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Nuri Şahin ile anlaştığını duyurdu. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen deneyimli futbolcunun bir masada oturup, elindeki fotoğraf karelerine baktığı video eşliğinde 'Hoş geldin' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Hazırlanan videoda ise Nuri Şahin'in kendi sesinden şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın da söylediği gibi 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, biz Antalyaspor'uz diyorum. Biz Antalyaspor'uz."

SPOR Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı

Kaynak: DHA

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