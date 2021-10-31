Antalyaspor ile Giresunspor Süper Lig'de ilk kez rakip

GİRESUN (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor, Süper Lig tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup ederek moral kazanan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım, bugünkü son antrenmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Giresun'a gidecek.

GZT Giresunspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ile Kamil Çetin yapacak.