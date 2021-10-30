Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, GZT Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Haberi Kaydet