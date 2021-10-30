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Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, GZT Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.

Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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