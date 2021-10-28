Antalyaspor - Diyarbekirspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Diyarbekirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Ümraniyespor - Kahramanmaraş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Antalyaspor - Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı, 28.09.2021 Çarşamba bugün saat 18.00'de oynanacak.
Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ASpor'dan yayınlanacak.
Antalyaspor - Diyarbekirspor maçını ASpor'dan şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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