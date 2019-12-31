Spor antalyaspor'da tomas dönemi sona erdi
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Spor antalyaspor'da tomas dönemi sona erdi

SPOR Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdiTolga YILDIRIMANTALYA,(DHA)-Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

31.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:44
Spor antalyaspor'da tomas dönemi sona erdi

SPOR Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi

Tolga YILDIRIMANTALYA,()-

Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

Kaynak: DHA

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: Spor antalyaspor'da tomas dönemi sona erdi
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