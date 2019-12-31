Spor antalyaspor'da tomas dönemi sona erdi
SPOR Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdiTolga YILDIRIMANTALYA,(DHA)-Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
SPOR Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi
Tolga YILDIRIMANTALYA,(DHA)-
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.