Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi
Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
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