Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi

Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Sinan Özmüş - Spor Haberleri
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

 Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

 Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi

Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Bergen Prens William
Spor Hamza Hamzaoğlu Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Angela Merkel Yemek Tarifleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:43:41. #1.13#