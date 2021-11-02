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Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon ilk deplasman galibiyetine ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon ilk deplasman galibiyetine ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.

Dış saha mücadelelerinde ligin 2. haftasında Fenerbahçe'ye (2-0), 4. haftada Gaziantep FK'ye (2-0) mağlup olup, 6. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'le (0-0), 9. haftada ise Demir Grup Sivasspor'la (2-2) berabere kalan Akdeniz ekibi, deplasmanda kazanamama şanssızlığını Giresun'da kırdı.

Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor maçında Fredy'nin iki golüyle elde ettiği galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. Güney temsilcisi, Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından ligde ilk galibiyet sevincini de yaşamış oldu.

Antalyaspor, daha önce Nuri Şahin yönetiminde ligin 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor beraberliğinin yanı sıra 10. haftada Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilmiş, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Diyarbekirspor'u 5-0 yenmişti.

Antalyaspor'un Giresunspor galibiyetinde takımının gollerini kaydeden Angolalı futbolcu Fredy, kırmızı-beyazlı formayla bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek.

Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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