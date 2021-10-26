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Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

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Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor.

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ANTALYA (İHA) - Süper Lig'de kötü bir grafik çizen FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'de son 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen FT Antalyaspor, bu maçlarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan 10 haftada kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5'te yenilgi elde etti. Güney ekibi, topladığı 9 puanla ligde 17. sıraya kadar geriledi.

Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile çıktığı ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki kötü gidişatı kupada tur atlayarak unutturmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında perşembe günü 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Diyarbekirspor'u konuk edecek olan Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanı ile kupa maçının hazırlıklarına devam edecek. Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek kupaya uzanamamıştı. - ANTALYA

Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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