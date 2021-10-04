Antalyaspor'da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Antalyaspor'da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Antalyaspor Kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almamış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Antalyaspor'da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı - Haberler Spor
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