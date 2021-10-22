Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp taktik provaların gerçekleştirildiği çift kale maçla devam etti.

Antrenman, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in de yer aldığı dar alan oyunuyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

 Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

 Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title