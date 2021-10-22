Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp taktik provaların gerçekleştirildiği çift kale maçla devam etti.

Antrenman, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in de yer aldığı dar alan oyunuyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.