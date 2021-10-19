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Antalyaspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Takım, salonda yaptığı antrenmanın ardından sahada dayanıklılık koşuları yaptı.

Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile sohbet etti.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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